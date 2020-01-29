Политологи подвели итоги «правления» Михаила Игнатьева в Чувашии

Эксперты заявили о провале в работе губернатора.

Президент России Владимир Путин 29 января встретился с новым главой Чувашии (врио) Олегом Николаевым. Прежний губернатор Михаил Игнатьев чуть ранее в среду был отправлен в отставку.

Владимир Путин и Олег Николаев

Весь январь за Игнатьевым тянулся шлейф резонансных скандалов – сперва призыв «мочить» журналистов, затем запомнившийся всей стране цирковой номер с офицером МЧС, прыгающим за ключами.

Политологи вслед ушедшему с поста Игнатьеву дали оценку его работе на посту главы региона. Посту губернатора он занимал с августа 2010 года.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что управленческие задачи Игнатьев провалил.

Как заявил «Блокноту» политолог, по данным статистики в 2018 году за чертой бедности находились 18,3 процента жителей Чувашии.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев

«Доходы населения в республике оставляют желать лучшего. И это при общем трудолюбии населения. Так что, борьба с бедностью, проблема доходов, проблема трудовой занятости, общее социальное самочувствие — все это можно считать провалом. Не случайно антирейтинг Михаила Игнатьева был высок, а рейтинг не велик», –сказал эксперт.

Чем выше по должности человек поднимается, тем больше к нему выдвигается требований со стороны общественности и власти, пояснил «Блокноту» социолог Сергей Таланов.

«Это безусловное требование. После повышения по должности, возрастают требования к человеку, занявшему должность, к его родным и близким. По идее гражданское общество желает видеть во власти самых лучших и достойных. Глава региона — это публичный человек. Кроме того, Михаил Игнатьев до недавнего времени являлся представителем правящей партии. Теперь вопрос не в том, что он сделал хорошего для региона и что не успел сделать. Вопрос в том, имел ли он право, занимая такое высокое положение в обществе так себя вести», — заявил Таланов.

По его мнению, глава региона своим поведением унизил честь и достоинство офицера, а также оскорбил чувства миллионов человек. «Считаю, что он должен был подать в отставку добровольно», — резюмировал собеседник издания.

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