Генпрокуратура призвала меньше арестовывать за преступления небольшой и средней тяжести

Причиной превышения лимитной емкости мест содержания под стражей названо длительное рассмотрение уголовных дел судами.

Сократить количество арестов, в том числе за преступления небольшой и средней тяжести, призвала Генпрокуратура 29 января. По мнению надзорного ведомства, где в январе сменился руководитель, это поможет решить трудную ситуацю с переполнением следственных изоляторов во многих регионах.

Предложение было озвучено на совещании на тему нехватки мест в изоляторах. Совещание вел заместитель генпрокурора Николай Винниченко.

«Целесообразно сокращение количества фактов, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести», — говорится на официальном сайте Генпрокуратуры.

Еще одной причиной нехватки мест в СИЗО было названо долгое рассмотрение уголовных дел в судах. Кроме того, не всегда налажено необходимое взаимодействие между следственными изоляторами и судами.

Напомним, что ранее в Госдуму были внесены поправки о 15 годах тюрьмы для пьяных за рулем.

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