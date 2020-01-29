Бунт в Казани: врачи скорой помощи потребовали десятки миллионов недоплаченных рублей

В январе 2014 года около 70 сотрудников этой станции скорой бастовали в пикете, требуя повышения зарплат.

Сотрудники станции скорой помощи в Казани подали в суд на начальство, потребовав выплатить им сверхурочные за последние три года и компенсацию морального вреда на общую сумму 27,1 миллиона рублей, сообщает «Реальное время».

Процесс по коллективному иску врачей и фельдшеров казанской Станции скорой медицинской помощи к своему работодателю начался 28 января в Вахитовском районном суде.

Медики рассказали изданию, что с 2016 года трудились по 40 часов в неделю вместо положенных 36, но денег за переработки им не платили. В сумме 65 фельдшеров посчитали, что всего им недоплатили 25 миллионов 824 рубля. В коллективном иске они также требуют выплатить каждому по 20 тысяч рублей морального вреда (всего 1,3 миллиона) и официально установить 36-часовую рабочую неделю. Такой график по закону полагается работникам, чьи условия труда считаются вредными или опасными.

Представитель медработников, юрист Адель Хайруллин сообщил, что к иску могут присоединиться еще 15 человек. Всего на станции работает 700 сотрудников. По словам юриста, на тех, кто подписал документ, теперь давят на работе, им утвердили неудобный график, расформировали давно сложившиеся бригады.

Главный врач городской скорой помощи Фарид Галяутдинов претензии подчиненных не признает. Он сказал, что узнал об их претензиях из судебного извещения. По его подсчетам, переработки были лишь у четырех человек.

Издание отмечает, что в январе 2014 года примерно 70 сотрудников этой станции скорой бастовали в пикете, настаивая на повышении окладов, а также требуя уволить теперь уже бывшего главврача. В 2017 году водители скорой жаловались, что их заставляют за свой счет приобретать запчасти для служебных машин. На аналогичные проблемы с оплатой труда и поломкой автомобилей поступали жалобы и в 2018 году.

Напомним, что в конце декабря России предложили новый вариант методики расчета средних зарплат врачей

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, запланированный на март 2020 года в китайском Нанкине, перенесен на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics (перевод «Интерфакса»). «К сожалению, вместе с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в Нанкине (был запланирован на 13-15 марта 2020 года), приняли решение перенести мероприятие на […]