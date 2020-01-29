Чувашию возглавил председатель комитета Госдумы по делам национальностей

Олег Николаев представлял республику в парламенте.

Президент России Владимир Путин 29 января назначил на пост врио главы республики Чувашии депутата Государственной дум Олега Николаева.

Российский лидер уже провел в Кремле встречу с новым губернатором. Назначению Николаева предшествовала отставка Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии.

1. Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.

2. Назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Чувашской Республики, – говорится в президентском указе.

Представление нового губернатора в регионе состоится завтра, 30 января. «Прежде всего, надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента», – рассказал Николаев «РИА Новости» о своих планах на новом посту.

В 2015 году Олег Николаев уже баллотировался на пост главы Чувашии от «Справедливой России». Тогда он набрал примерно 15% голосов и занял второе место.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов дал лестную характеристику Олегу Николаеву. Он охарактеризовал нового губернатора как человека порядочного и грамотного, а также ориентированного на людей, относящегося к гражданам с уважением.

«Уважение, внимательное отношение к людям — это то, чего в последнее время явно не хватало чувашской региональной власти», – заявил Миронов. Глава партии уверен, что Николаев справится с порученными ему задачами.

Глава Госдумы по образованию и науке, депутат от Чувашии Вячеслав Никонов считает, что выбор президента в пользу Николаева оправдан. Он отметил, что в республике Николаева хорошо знают.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, представитель республики Чувашия в Госдуме (и справоросс, как и Николаев) Анатолий Аксаков счел назначение мудрым и «абсолютно верным» решением Путина. Попутно Аксаков раскритиковал Игнатьева, напомнив, что Чувашия является одним из самых бедных регионов в стране, что в республике самый низкий доход на душу населения в Приволжском федеральном округе. При Игнатьеве более чем вдвое уменьшились инвестиции в регион, подчеркнул Аксаков.

Олег Николаев родился 10 декабря 1969 года. Он закончил Чебоксарский строительный техникум Минстроя СССР и Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова.

В Государственную думу Николаев был избран от партии «Справедливую Россию». В нижней палате парламента он представлял как раз Чувашию. Депутат возглавлял комитет по делам национальностей, а также был зампредом комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Напомним, что Михаил Игнатьев 29 января был отправлен в отставку после нескольких громких скандалов с его участием. Сперва глава региона позволил себе высказывание с призывом «мочить журналистов». Затем глава региона устроил странный фарс на вручении спасателям пожарной техники – он поднял вверх ключи от машины, а офицер МЧС за ними прыгал.

Политологи дали нелестную оценку работе Игнатьева на посту главы Чувашии.

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