Россия ограничивает пассажирское сообщение с Китаем

Россия ограничивает пассажирское сообщение с Китаем

29.01.2020, 20:58, Новости дня

Железнодорожное сообщение с Китаем останется только по направлению Пекин-Москва и Москва-Пекин, по другим направлениям будет приостановлено, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что пять регионов РФ на Дальнем Востоке продлят до 1 марта меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем, передает РИА «Новости».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что во всех пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов людей.

Масштабы распространения нового коронавируса в КНР уже превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов – по данным на утро среды, заболели около 6 тыс. человек, умерли более 130 человек.

ВОЗ созвал в четверг заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавируса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, запланированный на март 2020 года в китайском Нанкине, перенесен на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics (перевод «Интерфакса»). «К сожалению, вместе с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в Нанкине (был запланирован на 13-15 марта 2020 года), приняли решение перенести мероприятие на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика