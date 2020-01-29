Россия ограничивает пассажирское сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение с Китаем останется только по направлению Пекин-Москва и Москва-Пекин, по другим направлениям будет приостановлено, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она добавила, что пять регионов РФ на Дальнем Востоке продлят до 1 марта меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем, передает РИА «Новости».
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что во всех пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов людей.
Масштабы распространения нового коронавируса в КНР уже превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов – по данным на утро среды, заболели около 6 тыс. человек, умерли более 130 человек.
ВОЗ созвал в четверг заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавируса.
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Последнее: Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, запланированный на март 2020 года в китайском Нанкине, перенесен на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics (перевод «Интерфакса»). «К сожалению, вместе с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в Нанкине (был запланирован на 13-15 марта 2020 года), приняли решение перенести мероприятие на […]
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