Россия ограничивает пассажирское сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение с Китаем останется только по направлению Пекин-Москва и Москва-Пекин, по другим направлениям будет приостановлено, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что пять регионов РФ на Дальнем Востоке продлят до 1 марта меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Китаем, передает РИА «Новости».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что во всех пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов людей.

Масштабы распространения нового коронавируса в КНР уже превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов – по данным на утро среды, заболели около 6 тыс. человек, умерли более 130 человек.

ВОЗ созвал в четверг заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавируса.





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