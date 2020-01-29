ВФЛА могут исключить из состава Всемирной ассоциации легкой атлетики

Совет независимого дисциплинарного органа в легкой атлетике Athletics Integrity Unit рекомендовал Всемирной легкоатлетической ассоциации рассмотреть полное исключение Всероссийской федерации легкой атлетики из своего состава, сообщает РБК.

Эти санкции должны быть применены в случае подтверждения обвинений по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. В ноябре 2019 года AIU отстранил бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, обвинив его во вмешательстве в расследование дела Лысенко.

Также AIU рекомендовал Всемирной легкоатлетической ассоциации не возобновлять выдачу российским легкоатлетам разрешений выступление в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

В ноябре 2019 года Athletics Integrity Unit временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора Александра Паркина и других должностных лиц федерации.

AIU 15 месяцев вело расследование совместно с Российским антидопинговым агентством и пришло к выводу, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов AIU, а также выгораживали спортсмена-нарушителя. На ВФЛА был наложен штраф.

В декабре 2019 года чемпионы мира по легкой атлетике Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, завоевавшие для России две золотые и одну серебряную медаль, потребовали от Всероссийской федерации легкой атлетики разъяснений о том, что она сделала для устранения нарушений антидопинговых правил.

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