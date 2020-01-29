Экс-сотрудникам ярославской колонии дали условный срок за пытки заключенных

Заволжский суд Ярославля приговорил бывших сотрудников исправительной колонии №1 Владислава Писаревского и Романа Оныпу к четырем годам условно по делу о пытках заключенных, передает Telegram-канал «Ярославское дело». Фигурантов дела также лишили права занимать определенные должности на 2,5 года.
Оба сотрудника признали вину.
Защита потерпевшего Хасдина Муртазалиева, считает приговор несправедливым и собирается его обжаловать.
17 января суд приговорил инспектора отдела безопасности ИК №1 Максима Яблокова к 3,5 годам реального лишения свободы. Писаревский и Оныпа были его подчиненными.
Ранее «Общественный вердикт» опубликовал новое видео из ярославской колонии, на котором Яблоков и его подчиненные избивают прибывших с этапа заключенных.
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