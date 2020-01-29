Великобритания выйдет из состава Евросоюза 31 января; парламент ЕС одобрил соглашение

Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза 31 января, передает Reuters.

Договор поддержал 621 парламентарий, против выступили 49, еще 13 воздержались.

Ранее закон о выходе страны из Евросоюза подписал британский премьер-министр Борис Джонсон с одобрением королевы Елизаветы II.

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