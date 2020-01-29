Великобритания выйдет из состава Евросоюза 31 января; парламент ЕС одобрил соглашение

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 31 января; парламент ЕС одобрил соглашение

29.01.2020, 20:57, Новости дня

Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза 31 января, передает Reuters.

Договор поддержал 621 парламентарий, против выступили 49, еще 13 воздержались.

Ранее закон о выходе страны из Евросоюза подписал британский премьер-министр Борис Джонсон с одобрением королевы Елизаветы II.

Читайте также: Эксперт Института Европы РАН: «Brexit состоится, а после него Британия ужесточит санкции против России».

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином о сдерживании вспышки коронавируса. «Мы сейчас очень сильно вовлечены во все, что связано с этим вирусом.., — сказал Трамп. – Я разговаривал с председателем Си Цзиньпином. В настоящий момент мы очень тесно сотрудничаем с Китаем (в решении этой проблемы)». Президент США […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика