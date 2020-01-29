СК возобновил расследование в отношении трансплантолога Каабака

Следственный комитет возобновил расследование в отношении детского трансплантолога Михаила Каабака, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Людмилу Осинину

«Расследование было возобновлено 20 января», — сказала она. В ноябре 2019 года она подавала жалобу на возбуждение дела о в отношении Каабака, однако не получила на нее ответа.

Уголовное дело против Каабака было возбуждено в 2015 году. Его обвиняли в халатности из-за смерти пациента — 16-летнего подростка, который перенес трансплантацию почки.

В октябре 2019 года стало известно о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей программы трансплантации почки и решении уволить руководивших проектом Михаила Каабака и Надежду Бабенко. Позднее в СМИ со ссылкой на Каабака появилась информация о том, что 75 детей нуждаются в трансплантации почки.

26 ноября в Минздраве заявили, что Михаил Каабак и Надежда Бабенко вернутся на работу в НЦЗД. Однако за время, пока Каабак и Бабенко не работали, скончались двое детей. ожидавших трансплантации.

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