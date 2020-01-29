СК возобновил расследование в отношении трансплантолога Каабака

СК возобновил расследование в отношении трансплантолога Каабака

29.01.2020, 20:57, Новости дня

Следственный комитет возобновил расследование в отношении детского трансплантолога Михаила Каабака, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Людмилу Осинину

«Расследование было возобновлено 20 января», — сказала она. В ноябре 2019 года она подавала жалобу на возбуждение дела о в отношении Каабака, однако не получила на нее ответа.

Уголовное дело против Каабака было возбуждено в 2015 году. Его обвиняли в халатности из-за смерти пациента — 16-летнего подростка, который перенес трансплантацию почки.

В октябре 2019 года  стало известно о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре  здоровья детей программы трансплантации почки и решении уволить руководивших проектом Михаила Каабака и Надежду Бабенко. Позднее в СМИ со ссылкой на Каабака появилась информация о том, что 75 детей нуждаются в трансплантации почки.

26 ноября в Минздраве заявили, что Михаил Каабак и Надежда Бабенко вернутся на работу в НЦЗД. Однако за время, пока Каабак и Бабенко не работали, скончались двое детей. ожидавших трансплантации.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином о сдерживании вспышки коронавируса. «Мы сейчас очень сильно вовлечены во все, что связано с этим вирусом.., — сказал Трамп. – Я разговаривал с председателем Си Цзиньпином. В настоящий момент мы очень тесно сотрудничаем с Китаем (в решении этой проблемы)». Президент США […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика