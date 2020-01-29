Госдепартамент рассматривает возможность полного запрета авиасообщения с Китаем

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает полный запрет на полеты в и из Китая, чтобы попытаться противостоять быстрому распространению нового смертельного коронавируса. Поездку в Китай отложил и министр торговли США Уилбур Росс.

В свою очередь, ряд стран, в том числе США, Россия и Китай, работают над созданием вакцины от коронавируса, и Пекин уже передал Москве геном вируса, сообщила в среду российская дипломатическая миссия в Китае.

Самолет, на борту которого находились свыше 200 американцев из китайского города Ухань, оказавшегося в центре вспышки коронавируса, продолжил полет в южную Калифорнию после того, как все пассажиры на борту прошли медицинскую проверку в Анкоридже, где самолет остановился для дозаправки.

«Мы тесно сотрудничаем с представителями федеральных властей, чтобы они понимали возможности Аляски. Я не думаю, что пассажиры представляют значительный риск для штата. Для нас это возможность поддержать наших сограждан, которые пытаются добраться домой», – заявила главный врач Аляски Анна Зинк.

После проверки самолет вылетел в Калифорнию на военную базу в Риверсайде.

Ванесса Эккер – официальный представитель Государственного департамента в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявила, что внешнеполитическое ведомство США внимательно отслеживает ситуацию и призывает граждан Америки воздержаться от поездок в Китай.

«Госдепартамент вчера объявил и выпустил предупреждение для всех граждан США, которые находятся в Китае и которые думают посетить его, чтобы они понимали уровень угрозы. Наш первостепенный приоритет – безопасность американских граждан. Самолет, который был зафрахтован Государственным департаментом, предназначался в первую очередь для сотрудников американского дипломатического ведомства в Ухане. Им были вывезены и другие граждане США, которые работают, живут или просто находятся там. Есть специальна форма на сайте Госдепартамента, которая позволяет гражданам США в добровольном порядке уведомлять нас, в какую страну они отправляются. Поскольку система носит уведомительный характер, она не дает возможность знать, сколько именно американцев находится на территории Китая».

В самом Китае предпринимаются усилия по предотвращению распространения вируса. Так, жители некоторых населенных пунктов вокруг Пекина закрываются для посещения посторонних лиц. Дороги перекрыты, а жители в масках и повязках организуют патрули, чтобы не допустить посторонних в населенные пункты. Те, кто хочет попасть в города и деревни, должны доказать, что их присутствие там необходимо, и убедить, что не посещали Ухань.

«Не собираться, не посещать, предотврати распространение инфекции» – гласит надпись на въезде в один из населенных пунктов.

В самом Ухане, который является эпицентром вспышки коронавируса, прекращено движение общественного транспорта, закрыты многие магазины и заведения, а жителей призвали не покидать свои дома. В городе быстрыми темпами идет строительство двух больниц, которые смогут принять свыше двух тысяч пациентов.

«Китайцы прилагают большие усилия для сдерживания вируса в стране. Конечно, они изолировали Ухань и несколько других городов в провинции. Проблема в том, что вирус уже распространился в другие крупные населенные пункты. Известно, что в Пекине уже более 100 случаев заболевания, и, вероятно, что-то похожее наблюдается в Шанхае. Мы уже столкнулись с распространением вируса в других крупных городах и в других странах. Однако Китаю не удастся изолировать каждый из городов, в котором есть заболевшие», – отметила Натали Макдермотт из Королевского колледжа Лондона.

Научные лаборатории во всем мире ищут вакцину против коронавируса. Первым об успехе заявил Гонконг. Там, правда, не смогли прокомментировать точные сроки появления вакцины на рынке, отметив, что потребуются месяцы, чтобы протестировать ее на животных, и, по крайней мере, еще один год, чтобы провести клинические испытания на людях, прежде чем она будет пригодна для использования.

В Австралии исследователи стали первыми, кто начал выращивать вирус в лаборатории за пределами Китая, и это прорыв, который, по словам ученых, «изменит правила диагностики», поскольку позволит разработать тест для обнаружения инфекции пациентов без ярко выраженных симптомов заболевания.

Поиском вакцины занимается Китай и Россия. В США как минимум четыре лаборатории работают над ее разработкой. Национальный институт здравоохранения штата Мэриленд работает над этой проблемой в течение нескольких недель. Ученые трех частных компаний – Johnson & Johnson, Moderna Therapeutics и Inovio Pharmaceuticals — также стремятся разработать вакцину.

Александр Яневский Журналист. Закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Работал на канале «1+1» и «5 Канале». На «Голосе Америки» с 2014 года. Был одним из двух корреспондентов «Голоса Америки», освещавших выборы президента России в 2018 из Москвы. Уделяет внимание теме американо-украинских и американо-российских отношений. Активно освещал дело Пола Манафорта и Марии Бутиной. [email protected] Нравится Буду следить Подписка

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