Всероссийской федерации легкой атлетики грозит полное исключение из всемирной ассоциации

Если обвинения в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко подтвердятся, то Совет независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) выступит за полное исключение ВФЛА из Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Также AIU рекомендовал совету Всемирной легкоатлетической ассоциации оставить в силе приостановление процесса выдачи нейтральных статусов для российских легкоатлетов, передает РИА «Новости».

«Во-первых, совет AIU рекомендует, учитывая серьезность обвинений против ВФЛА, наличие убедительных доказательств и сохраняющуюся обеспокоенность по поводу способности нынешнего руководства ВФЛА поддерживать целостность легкой атлетики в России, что процесс выдачи нейтрального статуса спортсменам должен быть приостановлен до полного выяснения обстоятельств дела», – говорится в релизе AIU.

В сообщении говорится, что ВФЛА предоставила AIU объяснения по делу Лысенко 16 января – после того, как трижды получила отсрочку.

«ВФЛА направила предварительный ответ на обвинения 2 января 2020 года и дополнительный ответ 16 января 2020 года. ВЛФА имела в общей сложности восемь недель для ответа на обвинения, поскольку AIU предоставил три отсрочки за этот период», – говорится в релизе.

21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил, они были отстранены. Среди попавших под санкции в том числе был на тот момент глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который позже подал в отставку. AIU дал ВФЛА время до 12 декабря для ответа на обвинения.

13 декабря сообщалось, что ВФЛА направила ответ.

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