Андрей Аршавин выселяет экс-супругу Алису Казьмину с детьми из квартиры

Алиса Казьмина обнародовала в Instagram-аккаунте документ, свидетельствующий о необходимости ей и ее детям съехать с квартиры. Экс-супруга Андрея Аршавина поблагодарила спортсмена за такой «презент».
«Подарок на день рождения дочке от папы и бабушки», — подписала снимок Казьмина. Согласно документу, экс-жена Аршавина и их дети должны съехать с квартиры до 1 марта 2020 года. В случае невыполнения требований многодетной матери придется предстать перед судом.
Поклонники возмутились такому поступку Аршавина, назвав его действия «мерзкими». «Вот так сюрприз!», «Как обидно и несправедливо!» — поддержали фолловеры Казьмину.
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