Андрей Аршавин выселяет экс-супругу Алису Казьмину с детьми из квартиры

Алиса Казьмина обнародовала в Instagram-аккаунте документ, свидетельствующий о необходимости ей и ее детям съехать с квартиры. Экс-супруга Андрея Аршавина поблагодарила спортсмена за такой «презент».

«Подарок на день рождения дочке от папы и бабушки», — подписала снимок Казьмина. Согласно документу, экс-жена Аршавина и их дети должны съехать с квартиры до 1 марта 2020 года. В случае невыполнения требований многодетной матери придется предстать перед судом.

Поклонники возмутились такому поступку Аршавина, назвав его действия «мерзкими». «Вот так сюрприз!», «Как обидно и несправедливо!» — поддержали фолловеры Казьмину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином о сдерживании вспышки коронавируса. «Мы сейчас очень сильно вовлечены во все, что связано с этим вирусом.., — сказал Трамп. – Я разговаривал с председателем Си Цзиньпином. В настоящий момент мы очень тесно сотрудничаем с Китаем (в решении этой проблемы)». Президент США […]