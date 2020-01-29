Исследование: Морская звезда ускорит выздоровление людей в 100 раз

Американские исследователи провели исследование и пришли к выводу, что морская звезда ускорит выздоровление людей в 100 раз. В будущем, быстрое человеческое исцеление будет зависеть от понимания регенерации этого малоподвижного животного.

Терапия с помощью стволовых клеток применяется уже на протяжении нескольких десятилетий. Она помогает облегчить боль и помочь пациенту скорее поправиться от различного рода недугов. К сожалению, такая процедура не по карману большинству людей, поскольку ее стоимость варьируется в пределах 200 тысяч долларов. Ученые Вероника Хинман и Крис Ноэль Даль уверенны, что эту проблему можно решить, если понять регенерацию морской звезды. Она способна восстанавливать поврежденные ткани. Чтобы разобраться в этом вопросе исследователи хотят создать искусственную модель морской звезды и при помощи химических и физических манипуляций найти ответ, какой именно фактор указывает клеткам преобразоваться обратно в стволовые. После положительных результатов исследований, методика будет применена на человеке.

Крис Ноэль Даль подчеркнул, что при помощи данного метода стволовые клетки можно будет брать из любой части человеческого тела. А это означает, что вылечить больного можно будет в 100 раз быстрее.

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