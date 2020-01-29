Игроки раскритиковали Warcraft 3: Reforged за обилие ошибок и визуальный даунгрейд

Разработчики из Blizzard выпустили игру Warcraft 3: Reforged – «ремастер» версии 2002 года. Тем не менее, подавляющее большинство геймеров крайне негативно оценивают её качество.

Так, в сервисе Metacritic рейтинг стратегии составляет лишь 2,4 балла из 10, а сами интернет-пользователи оставили уже тысячи гневных комментариев с указанием многочисленных багов и визуального даунгрейда. Блогер GyLala опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором сравнивает заставки из финальных вариаций Warcraft 3 Reforged и демоверсии, показанной почти 2 года назад. В итоге, качество и кинематографичность была на порядок выше во время дебютного показа игры в рамках Blizzcon 2018.

Еще одной весомой проблемой является наличие многочисленных багов, вылетов и плохой оптимизации: некоторые геймеры не могут начать кампанию, а другие – сыграть в онлайне, также у некоторых игроков нет возможности для игры даже в офлайн-режиме, так как система сама авторизуется.

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