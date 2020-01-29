Мнение: Почему европейцам стыдно летать, расисты-ретрограды и защита личного пространства

1. Очередная промежуточная победа зелёных крестоносцев над западной экономикой. Ещё не начался мировой кризис, и у людей пока что есть деньги на путешествия. Только лишь в этом январе разразилась эпидемия китайского коронавируса. Однако уже в прошлом году в Германии и Швеции люди начали отказываться от авиаперелётов, потому что… им стыдно:

https://lenta.ru/news/2020/01/28/flygscam/

Европейцы стыдятся экологического вреда от самолетов и отказываются от полетов в пользу передвижения на поездах. Об этом пишет Deutsche Welle (DW).

Это наблюдается в Швеции и Германии — в них впервые за десять лет люди стали меньше летать на самолетах. Шведские аэропорты в 2019 году приняли на 4 процента меньше пассажиров, чем в 2018-м, а авиакомпании перевезли на 2 процента меньше людей (на рейсах внутри страны — на 9 процентов меньше).

Немецкие авиакомпании доставили на 0,4 процента меньше пассажиров, спад перевозок внутри страны составил 2 процента. Причиной сокращения называют движение Flight shame («летать стыдно»). Его сторонники выступают за отказ от перелетов из-за загрязнения самолетами окружающей среды и предлагают взамен ездить на поездах.

Параллельно в Европе наблюдается рост пассажиропотока на железнодорожных магистралях. Например, национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn (DB) в 2019 году перевез рекордное число пассажиров поездов дальнего следования — 71,8 миллиона за первое полугодие и около 150 миллионов человек за год.

Из-за увеличения трафика с новыми проблемами могут столкнуться железнодорожные сети Европы, которые и так страдают от недостатка финансирования и устаревшей инфраструктуры. По данным DW, 33 тысячи километров железных дорог Германии перегружены и не обновляются своевременно из-за нехватки средств. Из-за этого почти каждый четвертый поезд DB прибывал на станцию с опозданием в 2019 году. В Великобритании ситуация еще хуже — опаздывает каждый третий поезд, они часто переполнены.

Можете ли вы себе представить нечто подобное в России? Чтобы люди отказывались летать не из-за страха высоты или авиакатастроф, а просто из зелёной политкорректности?

Кстати, иностранцы сейчас удивляются, как точно в России ходят поезда. Не исключено, что через несколько десятилетий в ходу будет термин «русская пунктуальность».

(Плакат на заглавной фотографии: Лучше быть под кайфом (high), чем на высоте (hoch). Просто надо пересесть на поезд!)

2. Европейский или американский городок, чернокожий парнишка в индийском тюрбане и с огромными бусами вокруг шеи развлекается. Подходит с камерой к какой-то пьющей чай у своего дома белой старушке, та начинает встревоженно кричать «Тревога, помогите, насилуют»:

https://9gag.com/gag/a7wnrew

Один из комментариев к видео: «Через десятилетие-другое это поколение вымрет. Они заберут с собой в могилу свой расизм, чековые книжки и курсив. Мир станет более приятным местом для жизни».

3. Куртка для защиты от приставаний в метро:

https://lenta.ru/news/2020/01/27/inflate/

Проведенный специалистами опрос показал, что 3,5 миллиона жителей страны никогда не бывали в Лондоне. При этом 21 процент из них признались, что в первую очередь в крупных городах их пугает перенаселенность и давка в общественном транспорте.

В связи с этим дизайнеры разработали надувную куртку и опубликовали руководство по ее эксплуатации на сайте сети отелей. Согласно инструкции, прозрачная пластиковая конструкция надевается поверх повседневной одежды, после чего накачивается воздухом. В результате вокруг человека образуется купол, защищающий его от окружающих на 45 сантиметров со всех сторон. По мнению исследователей, именно такая дистанция между людьми является оптимальной для передвижения в метро.

В этой новости меня больше всего забавляет постановочное фото. В реальном лондонском метро такую однородную толпу белых людей можно встретить не так часто.

Источник: Место для дискуссий

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