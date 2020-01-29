В Москве госпитализирован глава Алтая

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в одну из столичных клиник во время рабочей поездки в Москву, сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов.
Он подтвердил госпитализацию, но опроверг слухи о том, что Хорохордин находится в реанимации из-за проблем с алкоголем. Максимов подчеркнул, что речь идет о проблемах с желудком, передает «Интерфакс».
Врио главы региона назначен первый зампред правительства Алтая Виталий Махалов, который заменит Хоррохордина на время болезни.
Хорохордин был избран главой Алтая в сентябре 2019 года.
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