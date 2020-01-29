В Москве госпитализирован глава Алтая

В Москве госпитализирован глава Алтая

29.01.2020, 20:44, Новости дня

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в одну из столичных клиник во время рабочей поездки в Москву, сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов.

Он подтвердил госпитализацию, но опроверг слухи о том, что Хорохордин находится в реанимации из-за проблем с алкоголем. Максимов подчеркнул, что речь идет о проблемах с желудком, передает «Интерфакс».

Врио главы региона назначен первый зампред правительства Алтая Виталий Махалов, который заменит Хоррохордина на время болезни.

Хорохордин был избран главой Алтая в сентябре 2019 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Великобритании близ Чичерстера исследователи нашли 2000-летнюю могилу воина с мечем и копьем. Они считают, что эта находка имеет огромную ценность, так как в той стороне света такие обретения — редкость. Проанализировав меч и копье, исследователи пришли к выводу, что на оружии было украшение из медного сплава. Рентгеновские снимки определили наличие «шипованной» одежды, в которую […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика