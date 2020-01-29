Выявлен первый случай бессимптомного заражения коронавирусом

Врачи в Китае выявили, что у 10-летнего мальчика не проявлялись активные симптомы коронавируса, однако он был болен и мог заразить окружающих. Этот случай указывает на то, что карантин может быть не так эффективен, если болезнь протекает бессимптомно, исследование опубликовано в журнале The Lancet.

10 января к авторам исследования поступила семья из шести человек, вернувшихся в город Шэньчжэнь из Уханя, заболевание было выявлено у пяти человек. От них заразился также мужчина, который не был в Ухане. Симптомов – жара, кашля и диареи – не было только у 10-летнего мальчика. Однако его родители настояли, чтобы ребенку сделали компьютерную томографию легких, в результате выяснилось, что мальчик болен. Это подтвердили также и другие анализы, информирует Forbes со ссылкой на The Lancet.

По мнению авторов исследования, «эти загадочные случаи атипичной пневмонии», могут быть причиной быстрого распространения болезни». Как заявили ученые, этот случай стал для них «достаточно неожиданной находкой».

Однако, информирует Bloomberg, у детей и младенцев симптомы заболевания проявляются слабее, чем у взрослых, говорится в заявлении замглавы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзяня.

При этом те, кто чувствует себя «не так плохо», могут способствовать распространению вируса, считает профессор микробиологии и иммунологии университета Северной Каролины Ральф Бэрик.

Ранее ВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку за пределами Китая.

Новые случаи заражения коронавирусом также были выявлены в Германии и Финляндии. В РФ заболевание пока не зарегистрировано.

Масштабы распространения нового коронавируса в КНР уже превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов.





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