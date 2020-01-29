Личное: Обхитрила! Провела!

Личное: Обхитрила! Провела!

29.01.2020, 20:33, Разное

Неумным бабам свойственна хитрожопость. Хитрая пися наивно верит, что всех провела, хотя запредельная глупость её простеньких трёхходовочек всем очевидна.


 Фото: Соцсети

Ярчайший тому пример — Наталья Бочкарёва, пойманная с кокаином в трусах за рулём автомобиля и отделавшаяся лишь штрафиком.


Сравним две фотографии гражданки Бочкарёвой?


Фото: Соцсети

Ту, что слева, она публикует у Эскортограме, когда ждёт суда. Вторую — после того, как суд отпустил её гулять на все 4 стороны.  

Всунула свой пряник матрёшки в платочке на фоне иконы, а потом, когда буря миновала, вывалила сиськи. Ай, да умница! Ай, да хитрая пися!

  Нет, вывалить сиськи — это не пошло: они-то как раз у Натальи хорошие. Пошлость — это мыслишки в голове этой глупой бабы.

  Мыслишки выглядят примерно так: «Дай-ка я сострою из себя приличную и православную, чтобы суд меня оправдал. Дай-ка запили фоточку с иконой, чтобы суд увидел, что я — женщина высокой морали и забыл про «купюру с кокаином» в моих трусах».

  Ну, а когда суд — мне до сих пор непонятно, на каком основании — про эту купюру действительно забыл, то можно и сиськами в соцсетях потрясти, не так ли? Глядишь, спонсор на них поймается. Толстый и влиятельный — тот самый, которому, в случае чего, можно позвонить и попросить решить вопрос с судом.  

Похоже на правду? Что думаете?

 Как относитесь к глупеньким, хитрожопым бабёнкам? Есть в вашем окружении такие? Спускаете им их «милые» шалости или выводите на чистую воду? Почему?

Источник: Лена Миро



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Великобритании близ Чичерстера исследователи нашли 2000-летнюю могилу воина с мечем и копьем. Они считают, что эта находка имеет огромную ценность, так как в той стороне света такие обретения — редкость. Проанализировав меч и копье, исследователи пришли к выводу, что на оружии было украшение из медного сплава. Рентгеновские снимки определили наличие «шипованной» одежды, в которую […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика