Личное: Обхитрила! Провела!

Неумным бабам свойственна хитрожопость. Хитрая пися наивно верит, что всех провела, хотя запредельная глупость её простеньких трёхходовочек всем очевидна.



Фото: Соцсети

Ярчайший тому пример — Наталья Бочкарёва, пойманная с кокаином в трусах за рулём автомобиля и отделавшаяся лишь штрафиком.



Сравним две фотографии гражданки Бочкарёвой?



Фото: Соцсети

Ту, что слева, она публикует у Эскортограме, когда ждёт суда. Вторую — после того, как суд отпустил её гулять на все 4 стороны.

Всунула свой пряник матрёшки в платочке на фоне иконы, а потом, когда буря миновала, вывалила сиськи. Ай, да умница! Ай, да хитрая пися!

Нет, вывалить сиськи — это не пошло: они-то как раз у Натальи хорошие. Пошлость — это мыслишки в голове этой глупой бабы.

Мыслишки выглядят примерно так: «Дай-ка я сострою из себя приличную и православную, чтобы суд меня оправдал. Дай-ка запили фоточку с иконой, чтобы суд увидел, что я — женщина высокой морали и забыл про «купюру с кокаином» в моих трусах».

Ну, а когда суд — мне до сих пор непонятно, на каком основании — про эту купюру действительно забыл, то можно и сиськами в соцсетях потрясти, не так ли? Глядишь, спонсор на них поймается. Толстый и влиятельный — тот самый, которому, в случае чего, можно позвонить и попросить решить вопрос с судом.

Похоже на правду? Что думаете?

Как относитесь к глупеньким, хитрожопым бабёнкам? Есть в вашем окружении такие? Спускаете им их «милые» шалости или выводите на чистую воду? Почему?

Источник: Лена Миро

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