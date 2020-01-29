Ученые обнаружили способное бороться с коронавирусом антитело

Китайские исследователи выявили антитело, которое может бороться с коронавирусом 2019-nCoV. На данный момент эксперты работают над дополнительными экспериментами CR3022.

Как отметили научные сотрудники, обнаруженное антитело однажды помогло убить вирус SARS, а теперь активно присоединяется к недавно распространившейся болезни. По словам ученых, пока еще рано говорить о создании вакцины, однако в ближайшее время специалисты надеются проверить уровень влияния CR3022 на новый коронавирус. Возможности антитела побороть заболевание частично описаны в исследовании bioRxiv, но там речь идет о SARS. В случае подтверждения предположений экспертов, CR3022 сможет преодолевать и вирус 2019-nCoV. Для этого необходимо создать комбинацию с другими антителами, которые не вредят друг другу.

Новый вид коронавируса впервые обнаружили в китайском городе Ухань. Согласно предварительной информации, в РФ он может появится уже в феврале, об этом свидетельствуют прогнозы Минздрава. На сегодня от заболевания умерли примерно 132 человека, а количество носителей возросло до 6 тысяч. На территории РФ случаи заражения обнаружены не были.

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