«Блондин с горящими глазами»: Петр Чернышев за 20 лет очень изменился

«Блондин с горящими глазами»: Петр Чернышев за 20 лет очень изменился

29.01.2020, 20:31, Разное

В начале 2000-х годов супруг Анастасии Заворотнюк, известный фигурист Петр Чернышев, выступал в паре с американкой Наоми Ланг. В то время он был высоким блондином, у которого горели глаза. За 20 лет спортсмен очень изменился.
Чернышев и Наоми Ланг выступали вместе пять лет. Пара завоевала множество медалей на престижных соревнованиях. Бывшая партнерша фигуриста скучает по былому времени и по нему самому, ведь он значил для нее больше, чем просто коллега. Из-за беременности Ланг вынуждена была бросить большой спорт. У нее родилась дочь Лилли-Эшли. Отцовство приписывали Чернышеву, но информация об этом так и не подтвердилась. Спортсменка вышла замуж за бывшего фигуриста Марка Фицджеральда, родила ему сына и дочь. Она с трепетом вспоминает время, проведенное с Петром Чернышевым. Скучает по фигурному катанию. В личном блоге Ланг опубликовала совместные архивные снимки, на которых ее партнер – блондин с блеском в глазах.

Чернышев за 20 лет внешне сильно изменился, причина тому не только годы. На долю фигуриста выпали серьезные испытания. У его жены, Анастасии Заворотнюк, выявили онкологию мозга последней стадии, после рождение их общей дочери Милы.



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