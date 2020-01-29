Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование Иссахар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он помиловал израильтянку Нааму Иссахар, а также сообщил о намерении обсудить с российским лидером американскую «сделку века».

«Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар», – цитирует ТАСС заявление главы правительства, распространенное его канцелярией.

Нетаньяху с также сообщил, что намерен в четверг обсудить с Путиным план США по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Я жду нашей встречи завтра (30 января, – прим. ВЗГЛЯД). Мы обсудим «сделку века» и развитие событий в регионе», – говорится в заявлении израильского премьера.

Напомним, ранее Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

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