Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование Иссахар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он помиловал израильтянку Нааму Иссахар, а также сообщил о намерении обсудить с российским лидером американскую «сделку века».
«Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар», – цитирует ТАСС заявление главы правительства, распространенное его канцелярией.
Нетаньяху с также сообщил, что намерен в четверг обсудить с Путиным план США по урегулированию палестино-израильского конфликта.
«Я жду нашей встречи завтра (30 января, – прим. ВЗГЛЯД). Мы обсудим «сделку века» и развитие событий в регионе», – говорится в заявлении израильского премьера.
Напомним, ранее Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду 9,6 грамма гашиша.
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