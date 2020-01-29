«Наше терпение на исходе». Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Россия не выполняет договоренности, достигнутые с Турцией по вопросу конфликта в Сирии. Об этом 29 января в Сенегале заявил журналистам президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает турецкое государственное агентство «Анадолу».

«Россия должна пересмотреть сотрудничество или с Дамаском, или с Анкарой», – считает он.

Президент Турции раскритиковал РФ за продолжающиеся бомбардировки в районе сирийской провинции Идлиб.

«Наше терпение на исходе. Если удары не будут прекращены, Анкара предпримет все необходимые шаги. Турция не стремится к захвату сирийских территорий. Для нас важно положение рядовых сирийцев, которых нужно спасать. Турция надеется, что Россия в самое ближайшее время сделает соответствующее предупреждение режиму [президента Сирии Башара] Асада», – сказал Эрдоган.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии из-за готовящегося турецкого вторжения в рамках операции «Источник мира». По его словам, Америка не должна участвовать в «чужой войне». Курды расценили решение Трампа как предательство.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских формирований на севере и северо-востоке Сирии. Изначально позиции курдов атаковали турецкие бомбардировщики, а затем турецкая армия начала наземное наступление.

22 октября курдские силы сообщили о полном выводе американских войск. Однако вскоре американские солдаты вернулись в Сирию, чтобы охранять нефтяные месторождения от нападения боевиков «Исламского государства».

В этот же день президент России Владимир Путин и Эрдоган согласовали меморандум по выходу из кризиса в Сирии. Согласно документу, под контролем Анкары останется основная занятая в ходе операции «Источник мира» территория.

Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с целью содействовать выводу подразделений курдских «Отрядов народной самообороны» и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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