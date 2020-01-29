Соседов раскрыл подробности состояния Заворотнюк

Музыкальный критик Сергей Соседов пояснил о причинах исчезновения Анастасии Заворотнюк с радаров представителей СМИ. По его словам, сейчас состояние актрисы является стабильно тяжелым, однако шансы на выздоровление есть.

В последнее время журналисты регулярно публиковали слухи о том, что Заворотнюк больше не посещает центр реабилитации, в котором она провела последние месяцы. Теперь её палата пустует: в последний раз актрису видели во время групповых занятий в бассейне. Соседов слышал, что знаменитость находится в тяжелом состоянии, поэтому решение её родственников о переносе лечения в закрытый центр – верное. По сравнению с протеканием болезни у Жанны Фриске самочувствие Заворотнюк в последние недели остается стабильным.

В заключении, критик поддержал близких актрисы, которые по-прежнему не распространяют сведений об её состоянии, ведь в данном случае, говорить о болезнях с общественностью — не самый лучший выбор.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ведущий итальянского телеканала RAI Флавио Инсинна, который назвал Украину «малой Россией», в прямом эфире откорректировал свое высказывание. Видео опубликовало в Facebook 29 января посольство Украины в Италии. «Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления «малая Россия» в отношении Украины как обиды. В этой связи хотел бы подчеркнуть, […]