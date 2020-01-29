Трамп подписал новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой

Президент США Дональд Трамп празднует свое крупнейшее законодательное достижение с тех пор, как в 2018 году демократы получили контроль над Палатой представителей: в среду в Белом доме проходит церемония подписания нового торгового соглашения с Мексикой и Канадой.

В тексте выступления президента документ назван «самым крупным, самым справедливым, самым сбалансированным и современным торговым соглашением в истории».

«Впервые в американской истории мы заменили ужасное торговое соглашение, поощрявшее аутсорсинг, действительно справедливым и взаимовыгодным соглашением, которое сохранит рабочие места, благосостояние и рост здесь, в Америке!» – подчеркивает президент.

«Это соглашение – огромный прорыв для американского сельского хозяйства. Канада наконец расширит доступ на свой рынок для американской молочной продукции», – отметил президент, добавив, что соглашение также очень выгодно для американских автоконцернов.

«Это передовое суперсовременное соглашение, которое защищает великий народ нашей страны и служит ему, – подчеркнул президент. – Вместе мы строим великолепное будущее, которое взращивается, строится и создается прямо здесь, в США!»

Это уже второе за месяц крупное достижение Трампа в торговой политике: ранее была подписана так называемая «первая фаза» соглашения с Китаем.

Трамп еще со времен предвыборной кампании резко критиковал Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), называя его «одним из худших торговых соглашений в истории» и обещая заключить более выгодное соглашение после избрания.

Теперь это предвыборное обещание исполнено благодаря новому соглашению, USMCA, которое содержит положения, направленные, в числе прочего, на укрепление американской автомобильной промышленности, повышение эффективности соблюдения стандартов труда и расширение доступа на рынки для американских фермеров.

Соглашение представляет собой редкое двухпартийное достижение: и республиканцы, и демократы приветствовали его как победу для американских трудящихся.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что демократам удалось сделать соглашение «бесконечно лучше» в ходе переговоров с администрацией.

О достижении окончательной договоренности с Белым домом Пелоси объявила в декабре, в тот же день, когда демократы представили две статьи импичмента в отношении президента. Пелоси признала, что это «не совпадение».

Президент тогда назвал соглашение «светлой стороной» импичмента.

«На мой взгляд, если бы не импичмент, они никогда бы его не одобрили. Импичмент – причина того, что они его одобрили», – сказал Трамп 10 декабря.

Палата представителей приняла соглашение 385 голосами против 41, а Сенат в январе поддержал инициативу 89 голосами против 10, после чего документ был направлен на подпись президенту.

Мексика также уже ратифицировала соглашение, а Канада, как ожидается, сделает это в ближайшие недели.

Несмотря на омрачающий церемонию процесс импичмента, Белый дом организовал масштабное мероприятие на Южной лужайке, куда приглашены фермеры, промышленники и члены Конгресса.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

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