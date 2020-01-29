Сергей Гармаш рассказал о последних днях Галины Волчек

В декабре минувшего года скончалась худрук «Современника» Галина Волчек. Сергей Гармаш пояснил о последних жизненных моментах коллеги.

По словам актера, незадолго до смерти состояние Галины Волчек было намного лучше, чем летом. Режиссер чувствовала большой прилив сил и огромный душевный подъем. Особенно насыщенным и ярким для знаменитости стал ее последний день рождения. Тогда, 19 декабря, они в компании режиссера Владимира Машкова много беседовали, шутили и, в целом, очень весело проводили время. По словам Сергея Гармаша, в загородном доме Волчек сделала вздох и лишилась сознания, не почувствовав потом усилий врачей и реанимации.

Художественный руководитель театра «Современник» отошла в мир иной 26 декабря в одной из клиник Москвы в 86 лет. В учреждение она попала в связи с воспалением легких, но врачам удалось в тот момент стабилизировать ее состояние. Между тем, актрисе снова стало плохо. Могила вдовы Евгения Евстигнеева находится на Новодевичьем кладбище российской столицы, похороны прошли 29 декабря.

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