Гогену Солнцеву и его жене Екатерине Терешкович угрожали расправой

По словам известного шоумена Гогена Солнцева, ему и его 64-летней жене Екатерине Терешкович поступали угрозы от неизвестного мужчины. Об этом экс-участник проекта «Дом-2» пояснил подписчикам в последней публикации в Instagram.
Артист отметил, что недавно он прочитал письмо от неизвестного пользователя с большим количеством угроз в адрес шоумена и его супруги. Несмотря на большое количество орфографических ошибок в тексте, автор сообщения отметил: ему «надоели выходки» пары, поэтому во время прогулок им «стоит как можно чаще оглядываться по сторонам». Более того, житель даже знает, когда Солнцев ходит по улице без охранников.
В итоге, шоумен был очень испуган и шокирован, но не планирует оставлять данное послание без ответа. Вскоре он обратится в полицию с заявлением и рассчитывают, что правоохранители в кратчайшие сроки найдут хулигана. По словам Солнцева, этому человек недолго удастся оставаться на свободе.
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