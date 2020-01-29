Гогену Солнцеву и его жене Екатерине Терешкович угрожали расправой

Гогену Солнцеву и его жене Екатерине Терешкович угрожали расправой

29.01.2020, 20:21, Разное

По словам известного шоумена Гогена Солнцева, ему и его 64-летней жене Екатерине Терешкович поступали угрозы от неизвестного мужчины. Об этом экс-участник проекта «Дом-2» пояснил подписчикам в последней публикации в Instagram.
Артист отметил, что недавно он прочитал письмо от неизвестного пользователя с большим количеством угроз в адрес шоумена и его супруги. Несмотря на большое количество орфографических ошибок в тексте, автор сообщения отметил: ему «надоели выходки» пары, поэтому во время прогулок им «стоит как можно чаще оглядываться по сторонам». Более того, житель даже знает, когда Солнцев ходит по улице без охранников.

В итоге, шоумен был очень испуган и шокирован, но не планирует оставлять данное послание без ответа. Вскоре он обратится в полицию с заявлением и рассчитывают, что правоохранители в кратчайшие сроки найдут хулигана. По словам Солнцева, этому человек недолго удастся оставаться на свободе.



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