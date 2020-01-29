Смартфон Sony Experia получит батарею на 4400 мАч

Компания из Японии Sony вскоре может выпустить новый флагманский смартфон Xperia. Одной из возможных технических особенностей флагмана станет аккумулятор на 4400 мАч.

Ранее сообщалось, что мобильный аппарат от азиатского производителя выйдет на рынок с экраном OLED с разрешением 4K, которое обеспечит насыщенное и четкое изображение. Данный фактор скажется также и на батарее, так как полноценное функционирование дисплея зависит от большого объема энергии. Если Sony внедрит в смартфон аккумулятор на 4400 мАч, то такой механизм даст возможность гаджету не разряжаться очень быстро. Это может оказаться и заметным улучшением по сравнению с прежней модификацией, где емкость батареи была равна 3300 мАч.

До этого в Сети сообщалось, что флагман Sony станет работать в сети 5G, а в роли процессора послужит чип Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55. Стоит отметить вероятное наличие 12 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10. Предполагается, что гаджет порадует потребителей технологией NFC, сканером отпечатков пальцев и корпусом со стандартом IP68. Примерная стоимость девайса составит 900 долларов.

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