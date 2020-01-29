Бундесвер остаётся небоеспособным, несмотря на огромные расходы на его оснащение

Германия тратит огромные средства на содержание своих вооружённых сил, однако они по-прежнему не в состоянии выполнять свою основную задачу по обеспечению безопасности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По мнению уполномоченного по бундесверу Ханс-Петера Бартельса, система снабжения армии нуждается в реформировании: нельзя, чтобы распределение военной техники и выдача сапог и носков осуществлялись по одному и тому же принципу.



Reuters

Уполномоченный по бундесверу изучил обстановку в вооружённых силах Германии и пришёл к неутешительному выводу: страна тратит почти €43 миллиардов в год на армию, которая при этом остаётся небоеспособной, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

С точки зрения Ханс-Петера Бартельса, в случае нападения на дружественное государство или на саму Германию бундесвер окажется недостаточно хорошо оснащён для коллективной обороны. По его словам, учитывая низкую вероятность большого военного конфликта, например, с Россией, всё не так плохо. К тому же Германия вносит существенный вклад в коллективную безопасность: около 17 тыс. военнослужащих участвуют в зарубежных миссиях или выполняют другие обязательства перед партнёрами.

Однако в целом анализ, проведённый Бартельсом, показал, что бундесвер не выполняет основополагающую функцию, ради которой Германия содержит свои вооружённые силы: он не гарантирует обеспечение безопасности и свободы, подчёркивает издание.

Уполномоченный по бундесверу нашёл немало недочётов. Вооружённым силам Германии не хватает оснащения и персонала. У специалистов, к примеру, в кибернетической сфере или в санитарной службе нет времени на отдых. Активные попытки бундесвера привлечь на службу новые кадры приносят плоды, но в недостаточной мере. Иногда младшие офицеры жалуются, что современная молодёжь стала «толще, слабее и глупее». В Министерстве обороны признались, что отбирают на службу меньше молодых людей, чем раньше, — в особенности, из-за проблем с лишним весом или употребления наркотиков в прошлом.

Однако главной проблемой остаётся оснащение и снабжение, сообщается в статье. Из 284 БМП «Пума», приобретённых по завышенной цене, в 2019 году в боеготовности пребывали только четверть. Это лишь один пример, показывающий проблемы с процессом вооружения войск, который, по-видимому, уже вышел из-под контроля. Так, совершенно новые бронетранспортёры сначала приходится доукомплектовывать на дополнительные средства, чтобы они вообще были пригодны к использованию.

Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн при вступлении в должность полагал, что сможет улучшить ситуацию, попросту скрыв соответствующие данные, отмечает Frankfurter Allgemeine. Теперь Бартельс установил наличие восьми отдельных улучшений. Правда, из-за собственных распоряжений Цорн не может открыто сообщить об этих успехах.

Также Бартельс оценил проблемы, связанные с крупнейшим институтом — ведомством, отвечающим за оснащение бундесвера. Снабжение армии организуется в центральном аппарате ведомства в Кобленце, отвечающем за всё, от шерстяных носков до комплексов Future Combat Air System стоимостью €100 млрд. По мнению Бартельса, столь «радикальная централизация» процесса снабжения оказалась контрпродуктивной. Он выступает за разделение полномочий. С одной стороны, необходимо снабжение стандартными вещами «по принципу Икеи»: найти, оплатить, забрать. Отдельно должно осуществляться комплексное оснащение. Организовать снабжение рюкзаками и сапогами по той же системе, как вооружение фрегатами, было неверным решением. Если сегодня выделить военнослужащим деньги на сапоги, послезавтра они у них уже будут, убеждён уполномоченный по бундесверу.

Сейчас на приобретение тех же сапог вооружённые силы Германии тратят уже более четырёх лет. Бартельс не понимает, почему снабжение может быть настолько трудноосуществимым, и призывает провести внутреннюю реформу системы распределения. По его замечанию, новый министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр уж сказала о начале реформ, однако сначала взялась за наименьшие из них, в то время как необходимо внести решительные изменения.

В действительности, проведению реформ на протяжении ряда лет препятствуют политики СДПГ и члены профсоюзов. Вместе с оппозицией они поддерживают в бундестаге ведущий расследование комитет, который сначала должен дискредитировать реформы бывшего министра обороны Урсулы фон дер Ляйен и отменить их.

Ещё одно препятствие Бартельс видит в том, что огромное количество предписаний и любовь промышленников к подаче судебных исков делает невозможным провести процесс снабжения быстро. «Всё более жёсткая юридизация процесса распределения заказов привела в промышленности к впечатлению, что можно добиться заказа в судебном порядке», — поясняет Бартельс.

Его срок пребывания на посту уполномоченного по бундесверу заканчивается в мае, однако он был бы не прочь продолжить свою работу в этой сфере, если правительство примет соответствующее решение, заключает Frankfurter Allgemeine.

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