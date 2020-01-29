Европарламент одобрил соглашение об условиях Brexit

Депутаты Европарламента проголосовали за одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Об этом информирует РИА «Новости».
24 января глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit. После голосования в Европарламенте стороны должны обменяться ратификационными документами.
Премьер Британии Борис Джонсон заявлял, что страна покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.
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