Появились сведения о высадке турецких войск в Ливии

К контролируемой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа столице Ливии Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника, сообщают американские СМИ со ссылкой на появившиеся в сети фото.
Информация пока не подтверждена, передает «Интерфакс».
Tripoli coast pic.twitter.com/Ltwtaa8z7o
— Ali Ahmed (@LibyaPro2) January 28, 2020
Между тем, на прошлой неделе Анкара заявила, что не намерена наращивать контингент своих военных советников в Ливии, пока соблюдается перемирие.
16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил об отправке военных в Ливию, чтобы поддержать силы ПНС.
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