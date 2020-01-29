В Луганской области задержали шпиона боевиков «ЛНР», который пять лет скрывался от правоохранителей

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали шпиона так называемой «ЛНР», который пять лет скрывался от следствия. Об этом 29 января проинформировал пресс-центр СБУ.

«Весной 2014 года житель Северодонецка собирал информацию о перемещении подразделений сил антитеррористической операции в Старобельском и Сватовском районах. Для этого он привлек двух информаторов. Полученные сведения злоумышленник передавал главарям группировки «армия юго-востока» для подготовки диверсионных актов», – рассказали в пресс-центре.

Мужчина сбежал в Россию, где более лет скрывался от украинских правоохранителей.

21 января шпиона задержали на пограничном пункте пропуска «Танюшовка» Луганской области. Мужчина пытался попасть в Украину «по своим делам», добавили в ведомстве.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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