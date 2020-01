ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 29 января сообщил в Twitter, что решил созвать еще одно экстренное заседание ВОЗ из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Чрезвычайный комитет ВОЗ по международным медико-санитарным правилам соберется 30 января, чтобы решить, является ли вспышка китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, написал он.

Гебрейесус отметил, что за пределами Китая зафиксировано 68 случае заболевания, или 1% от общего количества инфицированных. Он добавил, что большинство иностранцев заболели после визита в Китай или контакта с тем, кто посещал Китай.

По словам главы ВОЗ, причиной созыва чрезвычайного комитета является подтверждение передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая.

Most of the 6000+ new #coronavirus cases are in #China – just 1%, or 68 cases, have been recorded to date in 15 other countries. But some person-to-person transmission in 3 countries outside of * has been recorded. This potential for further global spread is why I called the EC

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

