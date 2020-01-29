Николаев вспомнил, как Пугачева подарила ему на день рождения приобретенного у алкоголика щенка

Игорь Николаев поделился воспоминанием, как Алла Пугачева в честь его именин купила щенка у алкоголика. Старшая дочь композитора Юлия назвала собаку Лада.

Игорь Николаев со смехом вспоминает момент из жизни, когда Примадонна подарила ему щенка. Когда-то Пугачева приехала к нему в гости и попросила покатать, использовав для передвижения санки. В определенный момент они застопорились среди дороги, где не было снега. На знаменитостей очень быстро ехал автобус, но водитель успеть остановить транспорт в нескольких метрах от них. Композитор рассказал, что водитель вышел очень злым, но Алла Борисовна сняла шляпу и сказала, что теперь они прокатятся на автобусе. Шофер, узнавший певицу, согласился.

Немного покатавшись, веселая компания пошла прогуливаться дальше. Примадонна спросила друга, чтобы он хотел в день рождения, а недалеко стоял алкоголик и достал дворняжку из-за пазухи, попросив купить. Так Алла Пугачева и презентовала дар давнему другу. Щенка дочь Игоря Николаева Юля наименовала Ладой.

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Последнее: Игорь Николаев поделился воспоминанием, как Алла Пугачева в честь его именин купила щенка у алкоголика. Старшая дочь композитора Юлия назвала собаку Лада. Игорь Николаев со смехом вспоминает момент из жизни, когда Примадонна подарила ему щенка. Когда-то Пугачева приехала к нему в гости и попросила покатать, использовав для передвижения санки. В определенный момент они застопорились среди […]