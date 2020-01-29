Ксения Бородина призвала не шутить о коронавирусе

Ксения Бородина призвала прекратить распространять шутки о коронавирусе. Свое возмущение неуместным юмором телезвезда разместила на странице своего профиля в соцсети Instagram.
Коронавирус, возникший на территории Китая, за короткое время стал причиной беспокойства во всем мире. В настоящее время он уже забрал жизни более сотни человек, тысячи пациентов до сих пор находятся на лечении, десятки тысяч госпитализированы с подозрением на вирус. При этом в интернете можно найти множество шуток на эту тему. Ксения Бородина считает подобный юмор неуместным. Российская телеведущая возмутилась распространению шуток и хохм об эпидемии, которая уже охватила 15 стран мира.
Ксения Бородина высказалась по поводу «гуляющих» на просторах Сети шуток и мемов на тему нового вируса, появившегося в Китае. Звезда «Дом-2» спросила у фолловеров своего профиля, не считают ли они неадекватным смеяться над болезнью, которой подвержен любой человек. Она напомнила, что ни одна страна не застрахована от подобной опасности, и призвала воздержаться от публикации иронических мемов и прочих аналогичных материалов на такую тему. Подписчики поддержали звезду, оставив множество комментариев, а также распространив ее публикацию.
Стоит отметить, что другие звезды отечественного шоу-бизнеса также высказались на тему коронавируса. Так, бывшая жена репера Тимати, Алена Шишкова посоветовала отказаться от пользования услугами китайских интернет-магазинов. Кроме того, модель призвала внимательно подходить к выбору рыбы и морепродуктов, чтобы исключить употребления зараженных продуктов, особенно в случае блюд из сырой рыбы или с минимальной термической обработкой.
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