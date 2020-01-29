Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин показала врожденную мутацию руки

Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин показала врожденную мутацию руки

29.01.2020, 20:04, Разное

Супруга Джастина Бибера показала подписчикам имеющуюся у нее врожденную мутацию руки. Соответствующую публикацию Хейли Болдуин разместила на странице в Instagram.
На опубликованном фото в Stories можно увидеть, что мизинец избранницы артиста на левой руке изогнут. В подписи к сюжету Хейли Болдуин рассказала, что с детства страдает врожденной эктродактилией. При этом жена Джастина Бибера шутит над своей «особенностью». Модель также призвала фолловеров прекратить критиковать ее из-за этого и перестать интересоваться информацией по поводу пальцев знаменитости. Ранее поклонники дочери актера неоднократно пытались узнать, что не так с ее рукой.


Недавно Джастин Бибер назвал причину, по которой постоянно признается супруге в любви и делает это на публике. Как отмечает певец, все должны знать о его сильных романтических чувствах к Болдуин.



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