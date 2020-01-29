One America News — почти половина американцев не знает, что творилось в Освенциме

По данным One America News, 41% всех жителей США не имеет представления о том, что происходило в концентрационном лагере Освенцим при нацистском режиме. В Международный день памяти жертв холокоста канал призвал американцев изучать историю, чтобы избежать повторения страшных событий прошлого.

Сегодня весь мир отмечает Международный день памяти жертв холокоста. Однако 66 процентов миллениалов в нашей стране не знают, что такое Освенцим. 41 процент всех американцев не может рассказать, что творилось в концентрационном лагере Освенцим.

Просто задумайтесь: менее 100 лет назад 11 миллионов невинных людей были уничтожены лишь потому, что они были евреями, потому что властям не нравился цвет их кожи или их национальность, потому что они были цыганами, «свидетелями Иеговы»*, людьми с ограниченными возможностями, гомосексуалистами, людьми с любыми недугами, заболеваниями или изъянами.

Почти половина наших соотечественников сегодня не знает, что Адольф Гитлер убил огромное количество людей в Освенциме, потому что, по его словам, их ДНК хуже. Гитлеровские нацисты выстраивали людей в очереди и друг за другом запускали в газовые комнаты в концлагере Освенцим, где последние задыхались и умирали.

Всего в Освенцим было направлено 1,3 миллиона человек — 1,1 миллиона из них были убиты. Каждый шестой из всего шести миллионов евреев, убитых в период холокоста, умер в Освенциме от газа, содержащего цианид, голода или медицинских экспериментов, от которых вас гарантированно вывернет наизнанку, если вы просто о них прочитаете.

И тем не менее 66 процентов людей младше 34 лет в нашей стране ничего об этом не знают.

Так что сегодня, в Международный день памяти жертв холокоста, я призываю вас: отложите свои телефоны, выключите Netflix и не будьте 66 процентами нашего поколения, которые и представления не имеют, что произошло. Посмотрите видео, в котором люди, оставшиеся в живых после Освенцима, рассказывают, каково им там было. Прочтите книгу, написанную мужчинами и женщинами, чьи дедушки и бабушки погибли в этом концлагере или погибли, пытаясь освободить тех, кто находился внутри. У нового поколения, нашего поколения, есть выбор и возможность продолжать защищать нашу свободу, чтобы подобных вещей никогда больше не повторялось. Но если мы не будем продолжать, не будем знать, что случилось, не будем изучать историю, мы будем обречены на повторение этих страшных событий.

Изучайте историю. Изучайте историю лучших проявлений человеческой натуры тоже. Это сэр Николас Уинтон. Он рисковал своей жизнью, чтобы спасти 669 еврейских детей в Чехословакии во время холокоста. Посмотрите.

Это сэр Николас Уинтон. В 1938 году он начал операцию по спасению сотен еврейских детей от холокоста, которая впоследствии получила название «Киндертранспорт». Уинтон вывез детей из Чехословакии в Великобританию и помог им найти новые семьи. Однако об этом никто не знал, до тех пор пока 50 спустя лет супруга Уинтона Грета не нашла его записную книжку с именами и фотографиями спасённых детей. Грета передала книжку передаче BBC, куда затем пригласили сэра Николаса. Он и представить не мог, что произойдёт на съёмках…

ВЕДУЩАЯ: Вот здесь есть список всех спасённых детей. Это Вера Диамант — теперь её зовут Вера Гиссинг. Мы действительно нашли её имя в списке Уинтона. Вера Гиссинг сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Вера. Должна вам сказать, что вы сейчас как раз сидите рядом с Николасом Уинтоном.

ВЕРА ГИССИНГ: Здравствуйте!

Но Вера была не единственной.

ВЕДУЩАЯ: Есть ли ещё кто-то среди наших зрителей сегодня, кто обязан жизнью Николасу Уинтону? Если есть, то встаньте, пожалуйста.

В общей сложности сэр Николас Уинтон спас из нацистских концлагерей 669 человек. Поделитесь этим видео и помогите нам рассказать миру историю этого невероятного человека.

Этим людям повезло. Но мы не должны забывать об остальных — 11 миллионах невинных душ, жестоко убитых нацистским режимом. Мы должны взглянуть истории в глаза и сказать: «Такого больше никогда не повторится».

Дата публикации 27 января 2020 года.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в РФ («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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