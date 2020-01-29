Мнение: Что такое самоуважение?

Самоуважение — самая привлекательное и самое непонятное для большинства качество личности.

Самоуважение — это центральная и основная опора личности.

Нет у вас самоуважения — нет и вашей фигуры в поле, вы разобраны по частям.

Вчера при разборе заданий никому почти не удалось охарактеризовать состояние автора, потому что не заметили отсутствие ее самоуважения.

Получилось как в той старой притче, где слепые ощупали слона, один хвост щупал, другой хобот, и дали противоположные характеристики, поскольку не могли увидеть целиком.

Сколько я ни убеждаю смотреть на контекст, большинство не смотрят, поскольку не знают, как и где на него смотреть.

Не видят, что является главным и образующим.

Насколько я поняла, вы ориентируетесь на успехи автора, но верите самоописаниям. Автор может написать вам, что он очень успешен и вокруг него хороводы, в то время как это — рапан, и успехи его — или внешние ресурсы, или вранье. Совсем глупое и противоречивое вранье вы отличать умеете, а вранье без очевидных противоречий — нет. Кроме того нерыба тоже может писать историю, где ее бросили или разлюбили. Поэтому такая характеристика как «успех» далеко не всегда помогает анализу.

Второе, на что вы ориентируетесь, это видимая скромность. Пишет автор о себе без явного хвастовства, значит нет короны, думаете вы.

Но это тоже плохой ориентир. Нерыба иногда может и похвастаться, ради провокации или в шутку. А рапаны многие пишут о себе самоуничижительно. Хвастовства вроде нет, а корона есть и большая.

Единственной по-настоящему надежной характеристикой сильной фигуры является ее самоуважение.

Но никто почти не может понять, что это такое.

Самоуважение — это принципиальная готовность опираться на себя, это отказ от зависимости.

Самоуважение — это забота о красоте и силе своей фигуры и своей позиции.

Теоретически это всем примерно понятно.

Но как это выглядит практически?

Вот во вчерашнем задании многие сначала заметить не могли, что не так с автором, а потом стали описывать, что она поступила подло по отношению к своей подруге.

Но разве дело в подруге?

Парень обиделся на подругу в результате козней автора, но подруге наплевать на парня, она хотела отвязаться от него. И подругу уж точно никак не унизили, ее даже приподняли, сделали ее фигуру более значительной. Она дала понять, что приставания парня ей неприятны, и автор в красках и преувеличениях донесла это до парня. Автор пыталась унизить парня, от обиды и ревности. А унизила, конечно, только себя. Она показала, насколько она ревнивая, завистливая и готовая на любой подлог, лишь бы помешать симпатии парня к подруге. Расписалась в том, что сил для честной конкуренции у нее нет, а нужда очень большая.

Если до этого эпизода ее ущербность была парню не очевидна, здесь она проявила это вполне.

Вот когда вы демонстрируете согласие на унижение, лишь бы получить внимание и поддержку, вы отказываетесь от самоуважения.

Но многие совсем не понимают, что такое унижение.

Им кажется, что если их обругал кто-то, их унизили.

Поэтому они бегут ругать в ответ, думая, что в отместку они унижают второго. И выравнивают позиции.

На самом же деле их никто не мог унизить, их просто спровоцировали на слив. И в ответ на провокацию они стали унижаться, иногда публично.

Постоянно в новостной ленте появляются глупости о том, как очередная «звезда унизила подписчиков».

Сюжет всегда один и тот же. Какой-то тролль написал комментарий на страничке звезды или кинул ей глупость в личку, а звезда разразилась публичной истерикой, пропиарив маленького тролля на всю свою многотысячную или миллионную аудиторию и сделав его героем дня.

Вместо простого бана — фееричный слив.

А журналисты и блогеры называют это «звезда унизила подписчиков».

Взять маленького, никому неизвестного человечка и разразиться фейерверком эмоций — это унижении звезды, а не тролля.

И всем это вроде понятно, всем стыдно за звезду. Но формулируют это так, будто стыдно за ее жестокость по отношению к подписчикам.

Эмоцию верную испытывают, а толкуют неверно.

Или вот сегодня в ленте моей — про Ахматову и Брик.

У Брик самоуважения было достаточно, Ахматову оно иногда подводило из-за ее импульсивности, эмоциональности, да и плоховатых границ.

Поэтому Ахматова любила обругать то одного знакомого, то другого. Делала она это чаще всего не публично, а в узком кругу, в ответ на какую-то провокацию или кому-то в письме. Но так как Ахматова была звезда, все это быстро разносилось по литературной тусовке и много-много раз переписывалось и пересказывалось.

Так стали известны очень многие ее оскорбительные отзывы. В частности, про «несвежее, истасканное лицо» Лили Брик.

И биографы той и этой то и дело описывают это как унижении Лили, то есть будто бы Ахматова унижала Лилю.

Вот такая ставшая вдруг ниже Лиля и выросшая от своего хамства Ахматова.

Но каким образом?

Лицо Лили не ухудшалось от злобных высказываний Ахматовой, оставалось тем, каким и было, прекрасным. И если Лиля ничего не отвечала на это и почти не высказывалась об Ахматовой, становилось понятно, что фигура Ахматовой не вызывает у нее никаких таких эмоций. А вот Брик явно казалась Ахматовой достойной эмоций и таких бурных, выходящих за границы приличного поведения. Очевидно, что Ахматова злилась и бесилась по поводу Лили. Негодовала и не могла этого скрыть. Персонально Лиле она уделила столько своей боли.

А Лиля по поводу Ахматовой ничего не чувствовала.

Так чья фигура меньше?

Но при разборе этого конфликта стыд за Ахматову, который испытывают многие, трактуется как осуждение ее.

Дескать жестокая Ахматова унижала Брик.

Но как можно унизить человека, отсыпав ему столько бурных, сильных и некрасивых своих эмоций?

Наоборот — это продемонстрировать однозначное превосходство и важность его фигуры.

Унизить — это лишить фигуру значения и смысла. Показать свое преимущество.

Это можно сделать только отсутствием внимания в ответ на внимание в вашу сторону.

Больше никак.

Вот когда вы оказываетесь в позиции сверху. Когда к вам запрос за запросом, а с вашей стороны — никакого.

Долго бежать, чтобы сказать, что человек вам не нужен — это ваш слив и унижение, а не унижение человека.

И вот этот момент упорно почему-то не доходит.

Даже до моих комментаторов. Почувствовав стыд за автора, многие из вас начинают думать, что автор кого-то унизил или обидел.

Зависимость и слабость личности упорно не считается чем-то плохим, считается простительным или даже чем-то хорошим.

Скорее всего это потому, что чужая зависимость вам никак не мешает, вы наоборот можете чувствовать свое превосходство.

А вот если вы видите независимого человека и сильного, вы завидуете ему или боитесь его.

Из двух фигур самоуважения больше у той, у которой больше принципиальной независимости.

Чем сильней вас волнует, бесит, цепляет кто-то, тем вы больше зависите от него, а значит ниже его.

Вот отличие верха от низа.

Чтобы вернуть себе самоуважение, надо отцепить свою самооценку от чужой фигуры и опереться на себя.

А для начала хотя бы не демонстрировать так явно, насколько вы болезненно и эмоционально реагируете на слова и действия другого, насколько вы теряете опоры и устремляетесь из своих границ.

Надо научиться хотя бы скрывать это.

Надо научиться притворяться, что у вас есть самоуважение.

И тогда постепенно ваше самоуважение появится. Вы научитесь себя уважать.

Начинается все с правил приличия, которые существует не для защиты других от вас, а для защиты вас от других.

Отвечать на оскорбления можно только самым близким, тем, значимость кого для вас велика и ваша для них тоже. Оскорбления чужих людей можно только игнорировать. Даже бровью вести нельзя. В идеале и реагировать внутри не нужно, но хотя бы внешне не проявлять, если внутри пока не выходит.

Понятно почему?

А ясно почему обсуждая кого-то, вы непременно ставите его на пьедестал? И чем больше эмоций, тем выше пьедестал.

А почему соперника и конкурента нельзя ругать? Теперь понятно?

А почему нельзя описывать свои обиды и унижения?

А кому можно демонстрировать и показывать обиду, понимаете?

Ответьте на эти вопросы и напишите еще, чего нельзя делать человеку, который хочет притвориться, что у него есть самоуважение, и научиться жить в этом состоянии.

Источник: Эволюция

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Последнее: Самоуважение — самая привлекательное и самое непонятное для большинства качество личности. Самоуважение — это центральная и основная опора личности. Нет у вас самоуважения — нет и вашей фигуры в поле, вы разобраны по частям. Вчера при разборе заданий никому почти не удалось охарактеризовать состояние автора, потому что не заметили отсутствие ее самоуважения. Получилось как в […]