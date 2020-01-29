Из-за вируса упал спрос на транзит грузов из Китая через Россию

РЖД зафиксировали снижение спроса на перевозки грузов из Китая транзитом через Россию в связи с распространением заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, сообщил замгендиректора компании Алексей Шило.

По его словам, в январе компания не увидела какого-либо ухудшения ситуации в отношении Китая в целом: перевозки контейнеров на сети РЖД за январь выросли на 11,8%, а груженых контейнеров из Китая в Европу – на 22%. У компании есть три регулярных маршрута контейнерных поездов в сообщении с Уханем, которые задействованы дочерними компаниями холдинга. В январе по этим маршрутам было отправлено около 15 контейнерных поездов, передает РИА «Новости».

«Но сказать, что какие-то сегодня ухудшения, мы их не чувствовали. Первые «звоночки», связанные с ограничениями на перевозки, начинаем чувствовать буквально сейчас онлайн: поступает информация, что та или иная провинция не набирает грузов в связи с тем, что останавливаются производства», – сказал Шило.

Он пояснил, что груз на маршруты не могут набрать в связи с рядом карантинных мероприятий, и проблемы связаны только с этим, а не из-за ограничительных мер. По его словам, РЖД будет следить за ситуацией.

«Думаем, что в феврале, конечно, будет снижение перевозок из Китая, связано это скорее с тем, что период остановки производств продлили на несколько дней. Считаем, что за счет этого к уровню прошлого года будет снижение», – сказал Шило.

Он затруднился назвать уровень снижения перевозки грузов.

«У нас конкретно из Ухани грузов идет не очень много, груз идет из других провинций, из этих провинций у нас отгрузки пока не останавливались», – отметил он.

Напомним, масштабы распространения нового коронавируса в КНР уже превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов – заболели около 6 тыс. человек, умерли более 130 человек.

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