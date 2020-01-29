Минюст отказался исключить ФБК из реестра иноагентов

Министерство юстиции отклонило ходатайство Фонда борьбы с коррупцией об исключении из списка иностранных агентов, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу министерства.

«По итогам проведенной проверки установлено отсутствие оснований для исключения некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» из соответствующего реестра», — сообщили в пресс-службе.

9 октября 2019 года Минюст сообщил, что ФБК включили в список иностранных агентов из-за «попыток влияния на органы госвласти» в России и организации митингов при получении иностранного финансирования. По их данным, ФБК получил иностранное финансирование на сумму 140 тысяч рублей — два транша из Испании и один из США. После этого фонд подал иск к Минюсту.

10 декабря ФБК сдал документы в Минюст для исключения из реестра иностранных агентов, однако на следующий день на счет фонда пришел новый платеж из-за рубежа от американской компании.

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Последнее: Министерство юстиции отклонило ходатайство Фонда борьбы с коррупцией об исключении из списка иностранных агентов, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу министерства. «По итогам проведенной проверки установлено отсутствие оснований для исключения некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» из соответствующего реестра», — сообщили в пресс-службе. 9 октября 2019 года Минюст сообщил, что ФБК включили в список иностранных агентов из-за […]