«Интерфакс»: Подгузов останется в «Почте России», но с понижением, он станет замглавы компании

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов переходит на пост заместителя гендиректора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с директивой правительства.

Ранее сообщалось, что пост гендиректора почтового оператора займет бывший вице-премьер Максим Акимов, который занимался вопросами цифровизации и транспорта.

Подгузов возглавил предприятия в июле 2017 года, контракт с ним действует до 2024 года.

В январе 2019 года The Insider выяснил, что Подгузов приобрел апартаменты в Москве, в так называемом «особняке Тюдоров», стоимость которых превышает 100 его годовых доходов. Интерьеры особняка проектировал племянник британской королевы, служба консьержей обеспечивает жителям «пятизвездочный сервис», а детей можно отдать в частный детский сад, «аккредитованный Кембриджем». Официальная декларация о доходах руководителя госпредприятия засекречена.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что Подгузов приобрел квартиру в ипотеку, продав перед этим две другие квартиры, бывшие в его собственности.

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