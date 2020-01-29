Путин помиловал Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша

«Помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

26 января Иссахар обратилась к Путину с прощением о помиловании.

24 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не может помиловать Иссахар, поскольку она не обращалась с такой просьбой. «Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — сказал Песков.

Ранее Путин после встречи с матерью Иссахар заявил, что «все будет хорошо». «Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения», — сказал Путин.

В апреле 2019 года Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку во время перелета из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли 9,6 г гашиша. В октябре 2019 года ее приговорили к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотических веществ. Иссахар не отрицала, что у нее в рюкзаке были наркотики, но не признавала вину в контрабанде.

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