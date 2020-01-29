Университет «Синергия» оштрафовали за сбор отпечатков у детей для лженаучного теста

Суд оштрафовал университет «Синергия» на 150 тысяч рублей за сбор отпечатков пальцев учащихся гимназии №2 Красногорска, сообщает Роскомнадзор.
Отпечатки использовали для проведения теста по дерматоглифике — лженаучному способу определения характера и профориентации по узорам на пальцах.
Суд посчитал, что университет незаконно собирал биометрические персональные данные школьников. На вуз составили пять административных протоколов по заявлениям родителей.
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