Видео с оскорблениями няни детского сада в адрес воспитанников попало в Сеть

Сотрудница детского сада в Костроме назвала детей «маленькими мерзавцами», видео разместила в Сети мама одного из воспитанников учреждения.
Видеозапись появилась в группе «Жизнь Костромы» в соцсети «Вконтакте». Инцидент, по словам автора, произошел в одном из детских садов города.
Ролик записала мама одно из детей, которая, приведя ребенка в сад, решила послушать, что происходит в группе. Отмечается, что жалобы на нянечку поступали и ранее. После, как сообщается, сотрудницу перевели в другую группу.
На инцидент отреагировала администрация города, написав в комментариях к ролику, что по данному факту управлением образования проводится проверка, по итогам которой к сотруднице детского сада будет применено дисциплинарное взыскание.
Ранее появилось видео, на котором воспитательница швырнула ребенка под стол во время репетиции утренника на Новый год.
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Последнее: Сотрудница детского сада в Костроме назвала детей «маленькими мерзавцами», видео разместила в Сети мама одного из воспитанников учреждения. Видеозапись появилась в группе «Жизнь Костромы» в соцсети «Вконтакте». Инцидент, по словам автора, произошел в одном из детских садов города. Ролик записала мама одно из детей, которая, приведя ребенка в сад, решила послушать, что происходит в группе. […]
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