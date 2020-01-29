Кристина Орбакайте сняла на видео землетрясение в Майами

Кристина Орбакайте сняла на видео землетрясение в Майами

29.01.2020, 19:47, Разное

Сейчас Кристина Орбакайте находится в США, где регулярно отдыхает с семьей. На днях певица показала подписчикам в Instagram видео землетрясения в Майами.
Дочь Пугачевой регулярно делилась с фолловерами красочными сюжетами, на которых можно увидеть ее 7-летнюю наследницу Клавдию Земцову. Семейство наслаждается океаном и загорает на пляже, но недавно в Карибском море случилось землетрясение, очевидцем которого стала Кристина Орбакайте. В Майами полиция эвакуировала жителей нескольких квартир. Артистка успела заснять происходящее на свой смартфон и продемонстрировала поклонникам, как у нее дома тряслась люстра. «Это что, ремонт идет наверху?» — подписала видео звезда.


У исполнительницы есть свой дом в Майами и просторные апартаменты в Нью-Йорке, из-за чего она часто приезжает в Америку. Ранее Орбакайте была вынуждена отменить февральские постановки и шоу, поскольку в ходе репетиции травмировала ногу. Родственница Примадонны извинилась перед публикой, ожидающей ее выступления. Судя по всему, сейчас певица продолжает восстанавливаться.



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Последнее: Сейчас Кристина Орбакайте находится в США, где регулярно отдыхает с семьей. На днях певица показала подписчикам в Instagram видео землетрясения в Майами. Дочь Пугачевой регулярно делилась с фолловерами красочными сюжетами, на которых можно увидеть ее 7-летнюю наследницу Клавдию Земцову. Семейство наслаждается океаном и загорает на пляже, но недавно в Карибском море случилось землетрясение, очевидцем которого […]

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