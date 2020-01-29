Елизавета Галкина станцевала с Аллой Пугачевой и попала на видео

Елизавета Галкина станцевала вместе со своей знаменитой матерью Аллой Пугачевой. Соответственный ролик, снятый еще летом, появился в блоге, который посвящен дочери Примадонны и Максима Галкина.

В видеозаписи, опубликованной в соцсети Instagram, на первом плане можно увидеть Аллу Пугачеву, которая стильно выглядит: Примадонна надела белую блузу и светлые джинсовые брюки. У звезды отечественной эстрады хорошее настроение, она веселится, смеется и приглашает на танец свою дочь Елизавету.

По словам подписчиков, девочка хорошо станцевала, отдельно упомянули и ее платье. Многие считают, что Алла Пугачева и Елизавета гармонично смотрятся вместе. Определенные фанаты выявили сходство юной наследницы двух артистов с куклой и ангелом. Ролик стал популярным среди почитателей знаменитого семейства, набрав десятки тысяч просмотров и лайков от благодарных фолловеров.

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