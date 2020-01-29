Ведунья Саона предсказала Аните Цой пластическую операцию в будущем

Ведунья Саона предсказала большие перемены в жизни Аниты Цой. По словам таролога, в будущем певица перенесет пластическую операцию.
Как сказала предсказательница, этот год окажется очень ярким на события для знаменитости. Саона отметила как положительные, так и отрицательные моменты. Она также добавила, Анита Цой решит изменить свой имидж, и дело может дойти даже до того, что артистка обратится к пластическим хирургам. Касаемо профессиональной карьеры представительницы российской эстрады, она сложится вполне успешно. Таролог предсказала, что в будущем исполнительница выпустит новые хиты и начнет размышлять о расширении своей деятельности. Речь идет об открытии детской студии.
Саона также прокомментировала личную жизнь певицы и заявила, она продолжит хотеть ребенка, но вряд ли родит сама. Как высказалась ведунья, к суррогатным матерям Цой также обращаться не станет. Прошлый год выдался довольно сложным для звезды шоу-бизнеса, так как она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Несколько раз артистке даже пришлось отменять шоу, а в отдельных случаях ее госпитализировали для экстренных операций.
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