ВОЗ зафиксировала передачу коронавируса от человека к человеку за пределами Китая

В трех странах зафиксированы признаки передачи коронавируса нового типа 2019-nCoV, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Есть признаки наличия нескольких случаев передачи от человека к человеку за пределами Китая, в трех странах», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВОЗ созывает 30 января в Женеве заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой коронавируса.

Добавим, что СМИ сообщили, что в Японии коронавирусом заразился экскурсовод в Японии, который занимался сопровождением туристов из китайского города Ухань.

Новые случаи заражения коронавирусом также были выявлены в Германии и Финляндии. В РФ заболевание пока не зарегистрировано.

Масштабы распространения нового коронавируса в КНР уже превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В трех странах зафиксированы признаки передачи коронавируса нового типа 2019-nCoV, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «Есть признаки наличия нескольких случаев передачи от человека к человеку за пределами Китая, в трех странах», – передает его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что ВОЗ созывает 30 января в Женеве заседание комитета по чрезвычайным ситуациям […]