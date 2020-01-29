«Население не одобрит». Президент Грузии заявила, что российскую делагацию примут в Тбилиси

Делегацию из России примут в Тбилиси во время мероприятий Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые запланированы на 14-15 мая. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 28 января, выступая в Страсбурге на Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает «Голос Америки».

«Мы, в отличие от России, страна, которая соблюдает свои международные обязательства. Мы примем парламентскую ассамблею согласно правилам и регламенту ПАСЕ, в соответствии с принципами этой организации. Для нас это нелегкий шаг. Население не одобрит это. Но мы это сделаем, потому что остаёмся верными своим принципам и руководящим указаниям этой организации», – сказала она.

Зурабишвили подчеркнула, что в этом случае Грузия «выйдет за рамки своего собственного законодательства», которое запрещает въезд в страну лицам, которые ранее посещали оккупированные территориии страны.

«Многие российские депутаты не смогли бы приехать в Тбилиси», – добавила она.

14-15 мая в Грузии пройдет встреча глав министрерств иностранных дел государств-членов Совета Европы. Как отмечает «Голос Америки», по неподтвержденной информации, туда должен приехать глава российского МИД Сергей Лавров.

В июне 2019 года в Тбилиси начались массовые акции протеста, поводом для которых стал скандал на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Ее президент, россиянин Сергей Гаврилов, решил вести заседание из кресла спикера грузинского парламента. Оппозиция сорвала работу ассамблеи и вынудила российскую делегацию спешно покинуть Грузию. Против участников акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе массовых протестов около 240 человек получили ранения.

Вследствие политического кризиса председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Делегацию из России примут в Тбилиси во время мероприятий Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые запланированы на 14-15 мая. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 28 января, выступая в Страсбурге на Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает «Голос Америки». «Мы, в отличие от России, страна, которая соблюдает свои международные обязательства. Мы примем парламентскую ассамблею согласно правилам и регламенту […]