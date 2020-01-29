Эксперт: Глава Чувашии показал пример неправильного поведения чиновника

Михаил Игнатьев публично проявил неуважение к жителям республики, а поэтому его отставка в связи с утратой доверия президента — закономерна и естественна. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя указ Путина об увольнении главы Чувашии.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский убежден, что решение главы государства сместить главу Чувашии Михаила Игнатьева вызвано, в первую очередь, причинами морально-этического характера. «Речь идет действительно про уважение и доверие. То, что глава Чувашии позволял себе в последнее время, выглядело, давайте называть вещи своими именами, отвратительно. Причем это еще и необъяснимо ничем», – сказал Потуремский.

По мнению эксперта, попытки главы республики объясниться за свои поступки были неубедительны и по сути «ничем не закончились». «Так что отставка – закономерна и естественна. Ему воздалось по делам», – уверен он.

Собеседник напомнил, что Игнатьев – не первый глава региона, уволенный с формулировкой «в связи с утратой доверия», однако у этого случая есть своя особенность. «Как привило, потеря доверия связана с какими-то явными нарушениями финансового характера или даже с уголовными делами. Сейчас у правоохранительных органов нет претензий к бывшему главе Чувашии, однако то, как он себя вел, что он делал и говорил – это совершенно точно не оставило федеральной власти другого выхода. Высшее должностное лицо региона – это слишком значительная политическая фигура», – подчеркнул политолог.

Потуремский считает очень важным напомнить, на каком политическом фоне произошла отставка. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил о госслужбе как о служении народу. «То есть 15 января президент сообщил о новом качестве власти, о достоинстве граждан и величии страны, о том, что человек становится приоритетом. Путин напомнил чиновникам про уважение к людям и про то, что россияне на местах сами знают, что им надо и поэтому к их запросам нужно относиться более внимательно. И вот этот посыл президента реализуется в конкретном поступке. Поведение Игнатьева – это точечный пример, как не надо себя вести», – отметил эксперт.

По его словам, Игнатьев сам успел подорвать свою репутацию в глазах жителей республики. «Президент выполняет роль гаранта. Понятно, что после таких заявлений и таких действий главы республики говорить о каком-то народном доверии было трудно. Президент лишь формально, юридически реализовал это решение жителей республики», – подытожил Потуремский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сместил Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии – в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Николаев, который до сих пор возглавлял комитет Госдумы по делам национальностей.

Напомним, скандалы вокруг фигуры Игнатьева началась в середине января. Так, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые пишут только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». А на прошлой неделе в Сеть попала запись торжественной церемонии, на которой губернатор заставлял офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. После этого Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия», а руководство МЧС призвало отправить главу Чувашии в отставку.

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Последнее: Михаил Игнатьев публично проявил неуважение к жителям республики, а поэтому его отставка в связи с утратой доверия президента — закономерна и естественна. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя указ Путина об увольнении главы Чувашии. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский убежден, что решение главы государства сместить главу Чувашии […]