Путин помиловал Иссахар

Президент РФ Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, сообщили в Кремле.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

В воскресенье Иссахар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании. В понедельник за ее помилование выступила подмосковная комиссия по помилованию, губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию комиссии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Михаил Игнатьев публично проявил неуважение к жителям республики, а поэтому его отставка в связи с утратой доверия президента — закономерна и естественна. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя указ Путина об увольнении главы Чувашии. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский убежден, что решение главы государства сместить главу Чувашии […]