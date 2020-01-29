Путин помиловал Иссахар

Путин помиловал Иссахар

29.01.2020, 19:37, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, сообщили в Кремле.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

В воскресенье Иссахар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании. В понедельник за ее помилование выступила подмосковная комиссия по помилованию, губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию комиссии.



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